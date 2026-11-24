Верховна Рада 24 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт №16220, який передбачає відновлення декларування для співробітників СБУ та відкриття декларацій окремих категорій працівників спецслужб.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідну законодавчу ініціативу в першому читанні підтримали 287 парламентарів.

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Рада підтримала відкриття декларацій працівників СБУ

Документ пропонує відновити обов’язкове щорічне декларування для співробітників Служби безпеки України, які безпосередньо не залучені до бойових дій.

Крім того, вони мають будуть подати декларації за звітні періоди після 2021 року, якщо не зробили цього раніше. Для цього передбачено 90 календарних днів із моменту набрання законом чинності.

Законопроєкт також передбачає відкриття декларацій керівників структурних підрозділів СБУ та розвідувальних органів, а також їхніх заступників. Виняток становитимуть випадки, коли накази про призначення на відповідні посади засекречені.

Запропоновані зміни поширюватимуться й на окремі категорії військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Держспецзв’язку.

Водночас за військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання, пропонується зберегти право на відтермінування подання декларацій.

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