У Київ Цифровому можна відстежувати наземний транспорт під час повітряних тривог і збоїв GPSДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У застосунку Київ Цифровий оновили сервіс Рух транспорту.
- Автобуси, тролейбуси та трамваї можна відстежувати на мапі під час повітряних тривог і за відсутності стабільного GPS-сигналу.
У застосунку Київ Цифровий оновили сервіс Рух транспорту, який дає змогу відстежувати автобуси, тролейбуси та трамваї на мапі навіть під час повітряних тривог і за відсутності стабільного GPS-сигналу.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у вівторок, 24 листопада.
Як відстежувати транспорт під час повітряних тривог
Для забезпечення роботи сервісу команда Київ Цифрового спільно з КП Київпастранс використовує альтернативні джерела даних про місцезнаходження громадського транспорту.
У сервісі Рух транспорту користувачі можуть:
- переглядати переміщення всіх маршрутів наземного громадського транспорту;
- додавати потрібні маршрути в обране;
- стежити за рухом автобусів, тролейбусів, трамваїв і міської електрички на мапі.
Збережені маршрути одразу відображаються на мапі, що дає змогу швидше перевірити, де перебуває потрібний транспорт.
Нагадаємо, 20 листопада в Києві через перекриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу тимчасово змінили маршрути автобусів і призупинили рух тролейбусів у трьох районах столиці.
Обмеження в роботі тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів запровадили через відсутність напруги в енергосистемі міста.