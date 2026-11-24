У застосунку Київ Цифровий оновили сервіс Рух транспорту, який дає змогу відстежувати автобуси, тролейбуси та трамваї на мапі навіть під час повітряних тривог і за відсутності стабільного GPS-сигналу.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у вівторок, 24 листопада.

Як відстежувати транспорт під час повітряних тривог

Для забезпечення роботи сервісу команда Київ Цифрового спільно з КП Київпастранс використовує альтернативні джерела даних про місцезнаходження громадського транспорту.

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У сервісі Рух транспорту користувачі можуть:

переглядати переміщення всіх маршрутів наземного громадського транспорту;

додавати потрібні маршрути в обране;

стежити за рухом автобусів, тролейбусів, трамваїв і міської електрички на мапі.

Збережені маршрути одразу відображаються на мапі, що дає змогу швидше перевірити, де перебуває потрібний транспорт.

Нагадаємо, 20 листопада в Києві через перекриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу тимчасово змінили маршрути автобусів і призупинили рух тролейбусів у трьох районах столиці.

Обмеження в роботі тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів запровадили через відсутність напруги в енергосистемі міста.

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