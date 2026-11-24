Обмеження на використання військових супутникових терміналів Starshield від SpaceX на тимчасово окупованих Росією територіях досі фіксуються, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Такими діями США ставлять себе в дуже незручне становище.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський про обмеження у роботі Starshield

За словами президента, функціонування терміналів Starshield досі обмежене на окупованих Росією територіях України, що безпосередньо ускладнює роботу української системи протиповітряної оборони.

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Коментуючи цю ситуацію, Зеленський наголосив, що США ставлять себе у “дуже незручне становище”.

— З політичного погляду це має такий вигляд, ніби Америка дотримується того самого курсу, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати, — заявив Зеленський.

Що відомо про збої Starshield в Україні

Нагадаємо, значні збої в роботі супутникової мережі Starshield уздовж всієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями України почали фіксувати з 12 листопада. Про це Зеленський повідомляв після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Тоді президент уточнив, що йдеться про системне обмеження швидкості роботи Starshield до рівня 161 кілометра на годину (100 миль на годину).

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що перебої у функціонуванні системи знижують спроможності української ППО у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками, зокрема перехопленні реактивних дронів типу Shahed.

Військові змушені адаптувати систему протиповітряної оборони до нових умов, проте для повноцінного захисту неба потрібне відновлення нормальної роботи сервісу.

Це відбулося на тлі масованих атак РФ, яка лише за один тиждень застосувала проти України понад 2 300 ударних дронів, 1 590 авіаційних бомб та 15 ракет різних типів.

Коментуючи раніше технічні обмеження на українських землях, Зеленський зазначав, що рішення ставитися до окупованих територій так, ніби вони не є українськими, демонструє напрямок руху американської сторони.

Президент наголошував, що Україна за жодних обставин не визнає російську окупацію своїх земель.

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