Українську бойову систему Delta впровадять в армії Норвегії: підписано угодуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Україна погодилася впровадити бойову цифрову екосистему Delta у норвезькій армії.
- Партнери адаптують систему під власні потреби, але без передачі українських бойових чи оперативних даних.
Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю щодо впровадження української бойової цифрової екосистеми Delta у Силах оборони Норвегії.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Україна та Норвегія підписали угоду про впровадження Delta
Важливим підсумком зустрічі міністрів оборони України Євгенія Хмари та Норвегії Торе Сандвіка в Осло стало підписання угоди про співпрацю щодо впровадження системи Delta у Силах оборони Норвегії.
У межах ініціативи Delta Lab норвезька сторона отримає доступ до складових бойової екосистеми, зможе використовувати та адаптовувати її під власні оборонні потреби, а також долучатися до подальшого розвитку продукту.
— Ми домовились співпрацювати щодо впровадження Delta у Норвегії. Це посилить оборонні спроможності наших країн. Ми надамо норвезьким партнерам доступ до складових системи для її впровадження та розвитку, — наголосив Хмара.
У Міноборони звернули увагу, що домовленості не передбачають передачу бойових чи інших оперативних даних з України, проте Норвегія отримає безпечний та перевірений війною цифровий інструмент, який буде адаптований під її оборонні потреби.
Крім того, сторони обмінюватимуться досвідом щодо впровадження, застосування та навчання роботі з бойовою екосистемою.
Під час переговорів Хмара і Сандвік обговорили підтримку України у зимовий період та впродовж 2027 року. Наступного року двостороння допомога від Норвегії становитиме щонайменше $7 млрд. Передусім її спрямують на посилення протиповітряної оборони та безпілотних систем.
Зокрема, Норвегія долучиться до постачання засобів ППО, зокрема ракет-перехоплювачів. Також міністри обговорили проєкт з інтеграції ракет різних типів у системи Nasams, які перебувають на озброєнні України.
Під час зустрічі вони розглянули шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них. Міністри обговорили обмін бойовим досвідом і масштабування спільних підприємств, де обидві країни вже мають практичні напрацювання.
— Для нас важливо будувати сильні ОПК і в Україні, і в Норвегії. Спільні виробництва слід масштабувати зараз. Ми бачимо, як Росія нарощує виробництво зброї. Спільні проєкти дадуть змогу швидше створювати сучасні та ефективні засоби для воїнів, — сказав Хмара.
За словами міністра, Україна отримує виробничі можливості, а Норвегія – доступ до експертизи, яка спирається на бойовий досвід і яка сьогодні формує нові стандарти оборони.
Система Delta: основні переваги та для чого призначена
Delta — це українська національна система ситуаційної обізнаності та координації сил оборони, яку розробляє Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України.
Ця система об’єднує дані з супутників, радарів, дронів, сенсорів та інших джерел у режимі реального часу на єдиній карті.
Завдяки цьому вона допомагає планувати бойові завдання, координувати підрозділи та обмінюватися інформацією в захищеному просторі.
Варто зазначити, що система створена за стандартами НАТО, працює на різних пристроях, зокрема, ноутбуках, планшетах або смартфонах.
Варто зазначити, що Україна активно розширює оборонно-промислову співпрацю з європейськими партнерами. Зокрема, 21 листопада Україна підписала угоду про виробництво дронів на території Великої Британії для потреб Сил оборони.