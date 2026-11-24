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Втрати ворога на 24 листопада: ліквідовано 1848 окупантів, корабель і 1154 БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Втрати ворога на 24 листопада 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 848 російського окупанта.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 735-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,641 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 24 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 641 489 (+1 848);
- танків — 12 493 (+1);
- бойових броньованих машин — 25 952 (+11);
- артилерійських систем — 52 786 (+55);
- реактивних систем залпового вогню — 2 301 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1 769 (+1);
- літаків — 452;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 217 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 619 416 (+1 154);
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 36 (+1);
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 179 084 (+371);
- спеціальної техніки — 4 932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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