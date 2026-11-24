У вівторок, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся на Закарпатті з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Сторони обговорили відносини між країнами та європейську інтеграцію України.

Про зустріч глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського і Мадяра: що відомо

За словами президента, Петер Мадяр уперше відвідує Україну з офіційним візитом на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

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– Це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна виконує все необхідне для відкриття кластерів у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу.

– Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що нещодавно прем’єр-міністр Сергій Корецький зустрічався з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо.

За словами Зеленського, попри всі виклики та труднощі, а подекуди й відмінності в риториці України та Словаччини, відносини між державами мають конструктивне наповнення.

Під час візиту Володимир Зеленський і Петер Мадяр зустрілися в Ужгороді та вшанували пам’ять українських захисників, які загинули, обороняючи країну.

Лідери поклали квіти до меморіалу полеглим захисникам України, розташованого на Пагорбі слави в Ужгороді.

Раніше повідомлялося, що Петер Мадяр має намір вирушити на Закарпаття, де планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Це перший із 2015 року візит глави уряду Угорщини до Закарпаття.

13 листопада Мадяр мав коротку розмову із Зеленським під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

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