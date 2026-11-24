Сили оборони України завдали нових ударів по військовій логістиці російської армії. У Брянській області РФ уражено місце зосередження вантажівок окупантів, а на Донеччині — переправу через річку Вовча. Це ускладнить для ворога підвезення боєприпасів, пального, техніки та живої сили.

Про результати ураження 23 листопада та в ніч на 24 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження вантажівки РФ на Брянщині та переправи на Донеччині

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, українські захисники продовжили відрізати армію РФ від постачання, необхідного для ведення бойових дій. Зокрема, успішно уражено два об’єкти.

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У Брянській області РФ поблизу Берестка завдано удару по місцю зосередження вантажних автомобілів російського підрозділу. У Генштабі зазначили, що саме цим транспортом окупанти доставляють на передову боєприпаси, пальне та провізію.

У Донецькій області в районі Новоукраїнки уражено переправу через річку Вовча. Через руйнування цього маршруту окупантам доведеться шукати довші та вразливіші обхідні шляхи для перекидання особового складу або військової техніки.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони надалі завдаватимуть ударів по ключових військових цілях, поки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

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