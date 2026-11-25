Наступний обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив 25 листопада під час заходу Діалог заради єдності.

Буданов сказав, коли може відбутися обмін військовополоненими

– Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися, – повідомив керівник ОП.

Він розповів про підготовку масштабного обміну, учасниками якого можуть стати понад тисяча людей.

Зараз дивляться

– Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде, – сказав Буданов.

Як зазначив керівник Офісу президента, процес узгодження обміну з російською стороною вже розпочався. Проте між Україною та РФ залишаються розбіжності щодо списків військовополонених, яких мають повернути додому.

Нагадаємо, 17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова здійснити обмін військовополоненими протягом найближчих тижнів.

Конкретні терміни, за його словами, залежатимуть від того, наскільки оперативно працюватиме російська сторона та як просуватимуться контакти представників США з Москвою.

13 листопада Зеленський повідомив, що американським представникам вдалося домовитися про обмін понад тисячі людей з кожного боку.

На той момент ішлося про можливий обмін у форматі від 1200 до 1300 осіб з кожної сторони. Однак остаточну кількість учасників обміну та дату його проведення глава держави не уточнив.

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