У ніч проти 25 листопада та вранці російські війська атакували низку регіонів України.

У Білій Церкві пошкоджені Епіцентр, Нова пошта та критична інфраструктура. На Харківщині російський безпілотник влучив у маршрутний автобус.

У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Постраждалі також є на Волині, Житомирщині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

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Тим часом у Самарській області РФ повідомляють про атаки на два нафтопереробні заводи та пожежі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Олександра Лукашенка разом полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

Про ці та інші події ночі та ранку 25 листопада — читайте у дайджесті.

Атака на Білу Церкву

Уранці 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву Київської області. Під ударами опинилися об’єкти критичної інфраструктури та цивільного бізнесу.

За інформацією Білоцерківської міської територіальної громади, пошкоджень зазнали Епіцентр, Нова пошта та інші підприємства.

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Білоцерківському районі внаслідок атаки виникла пожежа на автостоянці. Рятувальники ліквідували займання. Пошкоджено два вантажні автомобілі та заклад торгівлі.

Внаслідок російської атаки загинув чоловік 1974 року народження.

Атака на Харківщину

Уранці 25 листопада російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус у Чугуївському районі Харківської області.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували транспортний засіб FPV-дроном близько 06:00.

Унаслідок ворожого удару загинув 66-річний водій автобуса, ще семеро людей постраждали. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Атака на Київ

Внаслідок вечірньої російської атаки на Київ постраждали двоє людей.

За інформацією ДСНС, у Шевченківському районі столиці пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. Виникла пожежа на загальній площі 50 кв. м.

Пошкоджено фасад багатоповерхівки з першого по сьомий поверх, також вибито вікна в сусідніх житлових будинках.

Рятувальники обстежили квартири та вивели мешканців на свіже повітря. На місці працювали психологи ДСНС.

Пожежу ліквідовано.

Атака на Волинь

Увечері 24 листопада російські війська атакували Ковельський район Волинської області. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей.

За інформацією ДСНС, після удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.

Рятувальники ліквідували всі осередки займання. До ліквідації наслідків атаки залучили 50 надзвичайників та дев’ять одиниць техніки.

Атака на Житомирщину

Російські війська продовжують атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

Під ударами ворожих безпілотників опинилися об’єкт енергетичної інфраструктури у Житомирському районі та цивільне підприємство у Коростенському районі.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

На місцях ударів працювали відповідні служби.

Атака на Дніпропетровщину

Російські війська атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.

У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджені інфраструктура та автомобіль. Постраждав 42-річний чоловік, який лікується амбулаторно.

У Зеленодольській громаді Криворізького району під ударом опинилася інфраструктура.

На Нікопольщині росіяни атакували районний центр, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені приватний житловий будинок та автомобіль.

Атака на Запоріжжя

Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя.

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

За попередньою інформацією, три людини дістали поранення. Остаточні наслідки російської атаки уточнюються.

Атака на два НПЗ у Самарській області РФ

У ніч проти 25 листопада в Самарській області Росії під атакою безпілотників, за повідомленнями OSINT-аналітиків, опинилися Сизранський та Куйбишевський нафтопереробні заводи.

Місцеві жителі Сизрані повідомляли про численні вибухи, звуки сирен та роботу російської протиповітряної оборони. У соціальних мережах оприлюднили відеозаписи із червоною загравою над містом.

Сизранський НПЗ входить до структури російської компанії Роснефть. Його номінальна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Згодом з’явилася інформація про атаку на Куйбишевський НПЗ у Самарі. За повідомленнями аналітиків, на території підприємства спалахнула пожежа. Потужність заводу становить близько 3,7 млн тонн нафти на рік.

На тлі атаки в регіоні тимчасово обмежували роботу аеропорту Курумоч.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку та наявність пошкоджень, однак не уточнив, які саме об’єкти постраждали.

Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка полетіти до Москви

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Олександра Лукашенка разом полетіти до Москви для проведення переговорів із Володимиром Путіним.

Зеленський зазначив, що Лукашенко так само міг би запропонувати Путіну разом приїхати до Києва, де українська сторона гарантувала б їм безпечний прийом.

Водночас президент наголосив, що в умовах війни проведення переговорів ані в Москві, ані в Києві неможливе.

Глава держави також іронічно відреагував на формулювання Лукашенка щодо можливості взяти його із собою до російської столиці, порівнявши таку пропозицію зі ставленням до нього як до багажу.

На думку Зеленського, подібні ініціативи є несерйозними, лише засмічують інформаційний простір і не наближають завершення війни.

Зеленський про добровільний вихід із Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджується на територіальні поступки Росії за рахунок Донбасу, оскільки добровільне залишення цих територій означатиме поразку у війні.

Зеленський уточнив, що йдеться не про відступ українських військових під час бойових дій, а про добровільне рішення залишити власну територію.

За словами президента, жодні гарантії безпеки не виключають ризику того, що після передання Донбасу Росія висуне нові територіальні вимоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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