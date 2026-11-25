У четвер, 26 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 26 листопада: що відомо

Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 3,5 черги. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

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Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Актуальні графіки відключень за конкретними адресами рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів пошкоджена значна кількість енергооб’єктів, важливих для електропостачання регіонів.

Через атаки РФ станом на сьогоднішній ранок були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Особливо складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Після масштабних знеструмлень у Запоріжжі вдалося частково відновити електропостачання.

Уранці були аварійні відключення у Дніпропетровській області. Тривали аварійні роботи.

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