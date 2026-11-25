Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Учора авіація противника завдала 72 авіаційних ударів, зокрема скинула 211 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 1 863 дрони-камікадзе та здійснили 1 520 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 25 листопада 2026

Ситуація в Україні на 25 листопада 2026

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Малої Вовчої та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 12 атак у районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новопавлівки, Довгої Балки, а також у напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 28 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Грузького, Степів, Чернігівки, Красноподілля, Новогришиного, Мирного та Кам’янки.

На Олександрівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Злагоди, Воздвижівки, Рівного, Копанів, Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах Юрківки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 25 листопада 2026 року

особового складу — близько 1 643 580 (+2 091);

танків — 12 507 (+14);

бойових броньованих машин — 25 974 (+22);

артилерійських систем — 52 801 (+15);

реактивних систем залпового вогню — 2 301;

засобів протиповітряної оборони — 1 769;

літаків — 452;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3 220 (+3);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 620 013 (+597);

крилатих ракет — 5 278;

кораблів та катерів — 36;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 179 599 (+515);

спеціальної техніки — 4 937 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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