Найбільшими проблемами для НЕК Укренерго в умовах масштабних російських атак на українську енергосистему є дефіцит високовольтного обладнання та нестача системних підрядних організацій.

Про це заявив член правління компанії Іван Юрик під час Energy Day 2026, організованого Європейською бізнес асоціацією.

В Укренерго назвали два головні виклики після атак РФ

За словами Юрика, постачання нового високовольтного обладнання займає багато часу через обмежену кількість виробників у світі та високу завантаженість українських підприємств.

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Компанія просить постачальників максимально прискорити виготовлення техніки для Укренерго, проте цей процес усе одно залишається тривалим.

Другою проблемою є нестача системних та структурованих підрядників, здатних вчасно виконувати будівельні або відновлювальні роботи. За словами члена правління компанії, Укренерго іноді втрачає контрагентів через неможливість конкурувати за вартістю замовлень.

— У нас вузькі місця – це саме високовольтне обладнання, яке довго до нас їде, тому що його виробників у світі не так багато, а в Україні вони теж всі завалені замовленнями. Друге вузьке місце – це підрядники. Системних і структурованих підрядників, які в країні можуть будувати вчасно, не так багато. Не тільки Укренерго дає роботу підрядникам. Є Агентство з відновлення та місцеві ОВА. У них бюджети інколи загалом краще, — пояснив він.

Ситуація в енергосистемі України: тактика обстрілів РФ

Водночас Юрик наголосив, що основу штату Укренерго становлять власні ремонтні бригади, що дозволяє оперативно реагувати на пошкодження без очікування зовнішніх виконавців.

— Це одна з наших найсильніших сторін, де ми не чекаємо підрядника, а швидко виїжджаємо на місця. Щойно ДСНС нас допускає на підстанції, ми намагаємося швидко ремонтувати, — зазначив він.

Також член правління компанії звернув увагу на характер російських ударів по підстанціях. За його словами, розуміючи, що трансформатори мають надійний захист, який можна зруйнувати лише прямим влучанням балістичної чи іншої важкої ракети, війська РФ постійно атакують саму територію об’єктів.

Юрик заявив, що так Росія хоче завдати великої кількості дрібніших пошкоджень і затягнути час на відновлення.

Крім того, він повідомив, що від початку повномасштабної війни Укренерго отримало понад €1 млрд донорської допомоги від закордонних партнерів. За його словами, саме ця підтримка значною мірою дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми в періоди інтенсифікації атак.

Ситуація в енергосистемі України: де діють відключення світла

Нагадаємо, у середу, 25 листопада, у частині регіонів цілодобово діють планові відключення електропостачання в Україні — від 0,5 до 3 черг погодинних обмежень через наслідки російських обстрілів.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що впродовж минулого тижня Росія щонайменше 100 разів цілеспрямовано атакувала об’єкти енергетики та нафтогазового сектору.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що ворог змінив тактику, зосередившись на знищенні електромереж і ліній електропередачі, щоб відрізати від електропостачання Одесу, Одеську та Дніпропетровську області.

Також 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку на одну з ТЕС компанії ДТЕК. Після цього станція припинила генерацію електроенергії через суттєве пошкодження обладнання.

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