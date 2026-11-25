У ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема 66 реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 88 ворожих цілей, серед яких 47 реактивних Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Звідки РФ запускала дрони по Україні

За даними українських військових, російська армія розпочала атаку з 18:00 вечора 24 листопада і продовжувала її в ніч на 25 листопада.

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Загалом ворог застосував 112 безпілотників різних типів, серед яких є ударні БпЛА типу Shahed (із них 66 реактивних), Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія.

Пуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України. Зокрема, з напрямків Орла, Міллерова, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська у Росії, тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Результати роботи ППО та наслідки атаки 25 листопада

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ранку 25 листопада протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих безпілотників типу Shahed (47 із них — реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу армії РФ на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей або уламків на 13 локаціях.

Станом на 08:00 ворожа атака ще тривала — у повітряному просторі України залишалися декілька російських БпЛА.

Вранці 25 листопада прогриміли вибухи у Білій Церкві на Київщині. Згодом стало відомо про загибель одного чоловіка. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та цивільного бізнесу.

Зокрема, пошкоджено Епіцентр, Нову пошту та інші підприємства. У Білоцерківському районі виникла пожежа, пошкоджено два вантажні автомобілі та заклад торгівлі.

Крім цього, вранці російський безпілотник влучив у маршрутний автобус поблизу села Федорівка на Харківщині. Відомо про одного загиблого та сімох постраждалих внаслідок атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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