Україна очікує від Сполучених Штатів визначення дати нового раунду мирних переговорів, який має відбутися вже у чотиристоронньому форматі за участю Європи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

Зеленський розповів про підготовку до нового раунду мирних переговорів

За словами глави держави, Україна доклала значних зусиль для повноцінного залучення європейських партнерів до мирного процесу за посередництва США.

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– Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою, – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили майбутні гарантії безпеки для України.

Окрему увагу приділили наслідкам російських ударів по енергетичній інфраструктурі, посиленню енергетичної стійкості України та підготовці до Конференції з відновлення України, яка відбудеться на початку наступного року в Естонії.

Зеленський зауважив, що очільник естонського МЗС відвідує Київ уже вчетверте за цей рік, та подякував Естонії за всебічну підтримку України.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов оцінив можливість проведення мирних переговорів до Різдва.

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