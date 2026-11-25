Україна розпочала інтеграцію компонентів вітчизняної антибалістичної системи FREYJA. Перші прототипи комплексу планують отримати та випробувати вже цієї зими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 25 листопада.

Україна випробує прототипи системи FREYJA цієї зими

– Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала, – зазначив глава держави.

За словами президента, наразі триває робота над узгодженням компонентів системи та вирішенням інших технічних питань, необхідних для реалізації програми.

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– Цією зимою мають бути перші прототипи й тестування, – зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що одним із головних завдань залишається пришвидшення постачання ракет від міжнародних партнерів.

Йдеться про боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot та інших українських систем протиповітряної оборони.

– На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, – сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала в бойових умовах власну тактичну балістичну ракету FP-7.

За словами глави держави, українська тактична балістична ракета FP-7 уже пройшла перше бойове застосування.

У липні українська оборонна компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети FP-7.x. Їх розробляють для використання в системі протиповітряної оборони FREYJA.

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