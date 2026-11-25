Парламентська Асамблея Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) ухвалила спільну заяву Про повернення українських дітей та їх захист від незаконної депортації, примусового переміщення, ідеологічної обробки та мілітаризації.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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За її інформацією, документ підготувала та представила парламентська делегація України в ПАЧЕС. Його ухвалення підтримали сім держав: Азербайджан, Албанія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Румунія.

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Коментуючи ухвалену заяву, Олена Кондратюк повідомила, що Асамблея засуджує продовження агресивної війни Російської Федерації проти України та порушення прав українських дітей.

Крім того, ПАЧЕС висловила підтримку реалізації резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй A/RES/ES 11/9 Повернення українських дітей, ухваленої 3 грудня 2025 року.

– ПАЧЕС заохочує уряди, у координації з Україною та через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, продовжувати дипломатичну, технічну та фінансову підтримку заходів із розшуку, верифікації, посередництва, повернення та реінтеграції дітей, – повідомила Олена Кондратюк.

За словами віцеспікерки, документ передбачає звернення до парламентів країн-членів ПАЧЕС із закликом у межах своїх повноважень проводити слухання та регулярно контролювати роботу урядів щодо пошуку, повернення й захисту українських дітей.

– Важливо, що ПАЧЕС закликає держави-члени засуджувати на належному рівні політику російської федерації щодо мілітаризації, ідеологічної обробки, депортації та примусового переміщення українських дітей. А також сприяти притягненню до відповідальності за злочини, вчинені проти українських дітей, шляхом ухвалення законодавства, виділення фінансування та здійснення парламентського нагляду за діяльністю урядів, – наголосила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Крім того, ПАЧЕС закликає парламенти країн-учасниць взаємодіяти зі своїми урядами для запровадження адресних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до порушень прав українських дітей.

Досягти цього пропонують через ухвалення відповідних законодавчих рішень та парламентський контроль.

– З метою змусити Російську Федерацію припинити свою злочинну політику щодо українських дітей ПАЧЕС також заохочує координацію таких санкцій між різними юрисдикціями для запобігання неузгодженості підходів, – наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка висловила вдячність постійній делегації Верховної Ради України в ПАЧЕС за підготовку документа та роботу, спрямовану на його ухвалення.

– Дякуємо за позицію усім державам-членам ПАЧЕС, які підтримали цей важливий документ. Українська парламентська дипломатія проактивно та ефективно використовує усі свої можливості, щоби посилювати тиск на росію з метою повернення українських дітей та захисту їх прав. Маємо зупинити той геноцид, який держава-агресор і окупант вчиняє проти українських дітей. Мусимо разом працювати над притягненням всіх винних до відповідальності, – зауважила віцеспікерка.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо українських дітей, яких Росія примусово вивезла або які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

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