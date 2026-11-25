Верховна Рада підтримала приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За відповідне рішення проголосували 293 народні депутати.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Рада підтримала приєднання України до угоди щодо Спецтрибуналу

За словами глави МЗС, ухвалене парламентом рішення наближає початок практичної роботи Спеціального трибуналу, покликаного притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії.

– Путін мріє увійти в історію. І він обов’язково ввійде до неї. Як злочинець, який розвʼязав найкривавішу війну в Європі після Другої світової. Міжнародне правосуддя потребує часу, але його сила в тому, що воно невідворотне, – наголосив Сибіга.

Міністр нагадав, що підвалини для створення Нюрнберзького трибуналу заклали ще у 1942 році, коли тривала Друга світова війна. Україна також не чекає завершення бойових дій, щоб забезпечити притягнення агресора до відповідальності.

Наразі Спецтрибунал уже має юридичну основу, визначене місце розташування в Гаазі та 39 учасників, від Ісландії до Австралії. Для початку його практичної роботи у 2027 році необхідно щонайменше 16 ратифікацій.

Сибіга наголосив, що Україна буде активним учасником цього процесу, а не лише спостерігачем.

За словами очільника МЗС, створення Спецтрибуналу дасть змогу заповнити прогалину в міжнародному кримінальному праві щодо притягнення до відповідальності за злочин агресії.

Він також нагадав, що Україна була однією із засновниць ООН, а у Львові розпочали свій шлях основоположники міжнародного кримінального права Рафал Лемкін і Герш Лаутерпахт.

Сибіга зазначив, що Спецтрибунал стане першим після Нюрнберзького та Токійського трибуналів, покликаним притягнути до відповідальності за злочин агресії військово-політичне керівництво держави-агресора.

Серед тих, хто має постати перед міжнародним правосуддям, міністр назвав Володимира Путіна, Сергія Шойгу, Валерія Герасимова, Олександра Бортнікова, Віктора Золотова, Дмитра Медведєва, Миколу Патрушева та інших представників російського керівництва.

– Можливість досягти справедливості нам дають Сили оборони України. Дякуємо нашим воїнам. Працюємо задля практичного запуску роботи трибуналу вже наступного року. Покарання невідворотне, – підсумував глава МЗС.

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