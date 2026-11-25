У ніч проти 25 листопада російські війська атакували підстанції, об’єкти генерації, лінії електропередачі та газову інфраструктуру. Руйнування зафіксовано у чотирьох областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Атаки на енергетику України 25 листопада: що відомо

За словами Корецького, основний удар цієї ночі російські війська спрямували на енергетичну інфраструктуру України.

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Під ворожою атакою опинилися електричні підстанції, генерувальні об’єкти, лінії електропередачі та об’єкти газової інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

— Найскладніша ситуація — в Запоріжжі, туди зараз вся увага. Енергетики вживають всіх заходів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, — наголосив Корецький.

Крім того, російські війська атакували логістичні шляхи на Півдні України. Пошкоджено цивільні об’єкти та житлові будинки.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 безпілотниками, серед яких 66 реактивних Shahed.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих безпілотників, зокрема 47 реактивних Shahed.

Водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях та падіння збитих цілей або їхніх уламків на 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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