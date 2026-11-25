У середу, 25 листопада, Запорізька АЕС втратила живлення від останньої зовнішньої лінії електропередачі та перейшла на резервні дизель-генератори.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Блекаут на Запорізькій АЕС 25 листопада: що відомо

За інформацією Енергоатома, внаслідок російського обстрілу відключилася остання лінія електропередачі, яка забезпечувала зовнішнє живлення Запорізької АЕС.

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Наразі електропостачання власних потреб атомної електростанції забезпечують резервні дизель-генератори.

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, це вже 17-й випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.

В Енергоатомі наголошують, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу Запорізької АЕС внаслідок російських обстрілів посилюють ризики виникнення ядерної аварії.

У компанії зазначили, що єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її законного оператора — НАЕК Енергоатом.

У МАГАТЕ підтвердили знеструмлення ЗАЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили , що Запорізька АЕС уже 28-й раз за час війни повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Наразі виконання основних функцій, необхідних для забезпечення ядерної безпеки та фізичного захисту станції, залежить від роботи аварійних дизель-генераторів.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, команда агентства, яка перебуває на території Запорізької АЕС, працює над встановленням причини та місця відключення лінії електропередачі.

Ситуація в енергосистемі України 25 листопада

За інформацією Міненерго, вночі та вранці російські війська знову атакували об’єкти української енергетики. Під ударом опинилися електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.

Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у п’яти областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Одеській;

Харківській. Найскладнішою залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Через пошкодження значної кількості енергооб’єктів у цих регіонах додатково застосовують мережеві обмеження, щоб уникнути аварій внаслідок перевантаження обладнання. У всіх постраждалих регіонах тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні російські атаки та повітряні тривоги ускладнюють роботу енергетиків. Протягом 25 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Нагадаємо, 8 листопада на Запорізькій атомній електростанції стався 16-й блекаут від початку 2026 року. Тоді станція також втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі та перейшла на резервні дизель-генератори. В Енергоатомі попереджали, що тривала робота ЗАЕС у режимі блекауту створює ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива, що може призвести до радіаційної аварії. Читайте також Атомні електростанції України знизили потужність генерації після масованої атаки РФ

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