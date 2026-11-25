Російські обстріли знеструмили ЗАЕС: станція перейшла на дизель-генераториДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Запорізька АЕС 25 листопада втратила зовнішнє електропостачання через російські обстріли.
- Станція перейшла на живлення від резервних дизель-генераторів.
У середу, 25 листопада, Запорізька АЕС втратила живлення від останньої зовнішньої лінії електропередачі та перейшла на резервні дизель-генератори.
Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
Блекаут на Запорізькій АЕС 25 листопада: що відомо
За інформацією Енергоатома, внаслідок російського обстрілу відключилася остання лінія електропередачі, яка забезпечувала зовнішнє живлення Запорізької АЕС.
Наразі електропостачання власних потреб атомної електростанції забезпечують резервні дизель-генератори.
За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, це вже 17-й випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.
В Енергоатомі наголошують, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу Запорізької АЕС внаслідок російських обстрілів посилюють ризики виникнення ядерної аварії.
У компанії зазначили, що єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її законного оператора — НАЕК Енергоатом.
У МАГАТЕ підтвердили знеструмлення ЗАЕС
У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили , що Запорізька АЕС уже 28-й раз за час війни повністю втратила зовнішнє електропостачання.
Наразі виконання основних функцій, необхідних для забезпечення ядерної безпеки та фізичного захисту станції, залежить від роботи аварійних дизель-генераторів.
За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, команда агентства, яка перебуває на території Запорізької АЕС, працює над встановленням причини та місця відключення лінії електропередачі.
Ситуація в енергосистемі України 25 листопада
За інформацією Міненерго, вночі та вранці російські війська знову атакували об’єкти української енергетики. Під ударом опинилися електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.
Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у п’яти областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Харківській.
Найскладнішою залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Через пошкодження значної кількості енергооб’єктів у цих регіонах додатково застосовують мережеві обмеження, щоб уникнути аварій внаслідок перевантаження обладнання.
У всіх постраждалих регіонах тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні російські атаки та повітряні тривоги ускладнюють роботу енергетиків.
Протягом 25 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, 8 листопада на Запорізькій атомній електростанції стався 16-й блекаут від початку 2026 року.
Тоді станція також втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі та перейшла на резервні дизель-генератори.
В Енергоатомі попереджали, що тривала робота ЗАЕС у режимі блекауту створює ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива, що може призвести до радіаційної аварії.