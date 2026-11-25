У Хмельницькому затримали агента російської воєнної розвідки, якого підозрюють у підготовці замаху на командира загону спеціальних заходів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

СБУ запобігла замаху на командира ССО у Хмельницькому

Військова контррозвідка СБУ Харківщини за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командування Сил спеціальних операцій викрила підготовку замовного вбивства українського офіцера.

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За матеріалами слідства, російська воєнна розвідка завербувала колишнього військовослужбовця-контрактника з Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив під час пошуку швидкого заробітку в Telegram-каналах.

Спочатку чоловік отримав завдання збирати розвідувальну інформацію про об’єкти Сил оборони у Харкові, а згодом — здійснити замах на командира підрозділу ССО у Хмельницькому.

Для підготовки вбивства підозрюваний орендував квартиру у Хмельницькому та організував відеоспостереження за українським офіцером.

Як встановило слідство, для вбивства спецпризначенця фігурант планував використати замінований кросовер. В автомобілі був саморобний вибуховий пристрій із металевими уражальними елементами.

За даними СБУ, підозрюваний мав дистанційно підірвати автомобіль за завданням російської воєнної розвідки, щоб убити українського офіцера.

Російські спецслужби також планували зафіксувати момент вибуху на відео, щоб надалі використати запис теракту для проведення інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні.

Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку замаху та затримали підозрюваного безпосередньо перед запланованим підривом.

За інформацією слідства, у разі вбивства українського військового російські спецслужби обіцяли чоловікові невідкладну евакуацію до РФ через треті країни та оформлення російського громадянства.

Під час обшуків у затриманого виявили смартфон з анонімними чатами, через які він підтримував зв’язок із представниками російської воєнної розвідки.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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