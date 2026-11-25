У грудні 2026 року на українців чекають зміни у сфері пенсійного забезпечення, медичної допомоги, бронювання працівників та оподаткування. Частина нововведень стосується конкретних категорій громадян, яким потрібно пройти певні процедури або встигнути подати документи до встановлених дат.

Зокрема, пенсіонерам, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Учасники програми Скринінг здоров’я 40+ мають врахувати грудневі строки використання коштів, а підприємствам доведеться адаптуватися до оновлених правил бронювання.

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Розповідаємо, що зміниться з 1 грудня 2026 року, кого стосуються нововведення та які дати важливо не пропустити.

Зміни з 1 грудня 2026 року для пенсіонерів: кому потрібно пройти фізичну ідентифікацію

За даними ПФУ, до 31 грудня 2026 року дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають обов’язково пройти фізичну ідентифікацію.

За інформацією Пенсійного фонду України, це:

пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України;

пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Процедуру потрібно проходити щороку. Вона необхідна для підтвердження особи отримувача пенсії або страхової виплати.

Пройти ідентифікацію можна особисто в сервісному центрі ПФУ або в уповноваженому банку. Також передбачена дистанційна процедура через Дія.Підпис на вебпорталі Пенсійного фонду або в його мобільному застосунку.

Окремо передбачена можливість пройти відеоідентифікацію. Українці за кордоном також можуть скористатися підтвердженням особи через дипломатичні установи України.

Громадянам, які виїхали з окупованої території на підконтрольну Україні територію, проходити таку процедуру не потрібно за умови переведення пенсії або страхової виплати за новим місцем проживання.

Що зміниться для українців з 1 грудня: скринінг здоров’я 40+

У грудні завершується прийом заявок на отримання коштів за державною програмою Скринінг здоров’я 40+.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, подати заявку можна до 15 грудня 2026 року включно. Після зарахування коштів потрібно встигнути пройти обстеження та оплатити його до 19 грудня включно.

Програма розрахована на українців віком від 40 років. Вона допомагає виявити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров’ям.

Наприкінці року звичайний двомісячний строк використання коштів скорочується. Якщо індивідуальний строк використання коштів завершується раніше 19 грудня, потрібно орієнтуватися саме на нього.

Самого запису до медичного закладу недостатньо, адже обстеження потрібно фактично пройти й оплатити. Невикористані кошти банки автоматично повернуть до державного бюджету не пізніше 20 грудня. Перенести їх на 2027 рік не можна.

Допомога ветеранам, які втратили зір: до 95 тис. грн на побутову техніку

Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати цільову державну підтримку.

Як повідомили в уряді, програма передбачає одноразову виплату до 95 тис. грн. Гроші призначені для придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допомагають людям із порушеннями зору в повсякденному житті.

Зокрема, йдеться про адаптивну побутову техніку, смартфони з функціями озвучування екрана та спеціальні навігаційні пристрої.

Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року.

Програму реалізують спільно з Товариством Червоного Хреста України. У листопаді уряд повідомив, що цільову підтримку отримають понад 3 тис. ветеранів.

Зміни в Україні з 1 грудня: перехідний період у системі бронювання працівників

Уряд запровадив перехідний період у системі бронювання військовозобов’язаних до 20 грудня 2026 року. Відповідні зміни стосуються постанов № 76 та № 1328.

За інформацією Міністерства економіки, до 20 грудня включно продовжуватимуть діяти рішення про критичність підприємств, строк яких закінчився з 27 жовтня або завершується до цієї дати. Також на цей період продовжуються бронювання працівників, оформлені через портал Дія, якщо їхній строк сплив у визначений період.

Це дає підприємствам додатковий час, щоб адаптуватися до оновлених критеріїв та підтвердити відповідність вимогам.

Окремі зміни стосуються підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів. Для них зберігається ліміт бронювання на рівні 95%, але змінюється база його розрахунку. Тепер відсоток визначатимуть від загальної кількості військовозобов’язаних працівників підприємства, а не від чисельності, зазначеної в рішенні Міноборони чи Міненерго.

До 20 грудня такі підприємства мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нового порядку.

Податкова знижка за 2025 рік: декларацію потрібно подати до 31 грудня

Українці, які у 2025 році мали витрати, що дають право на податкову знижку, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Для цього потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2026 року включно.

До витрат, за якими можна оформити податкову знижку, належать, зокрема:

оплата навчання;

сплата відсотків за іпотечним кредитом;

страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя;

окремі внески на благодійність та інші передбачені Податковим кодексом витрати.

До декларації потрібно додати документи, які підтверджують витрати та їх оплату. Для оформлення знижки за 2025 рік також заповнюють додаток Ф3.

Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, право на податкову знижку за цей звітний рік не переноситься на наступні роки.

Перевірка автотранспортних підприємств, які отримали статус критично важливих

Із 1 грудня 2026 року розпочнеться перевірка автотранспортних підприємств, які отримали статус критично важливих.

Перевірятимуть, чи відповідають вони галузевим вимогам, передбаченим постановою Кабміну № 76 та наказом Міністерства розвитку громад та територій № 50.

Йдеться саме про перевірку дотримання чинних критеріїв, а не про запровадження нових правил для всіх перевізників.

Якщо під час перевірки виявлять порушення або зловживання, Укртрансбезпека може винести на розгляд відповідної комісії пропозицію про позбавлення підприємства статусу критично важливого.

Це важливо для компаній, які використовують цей статус як підставу для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Перехід на спрощену систему оподаткування: заяву потрібно подати до 16 грудня

Податківці повідомили, що підприємці та юридичні особи, які планують перейти на спрощену систему оподаткування з 2027 року, мають подати відповідну заяву до 16 грудня 2026 року.

Це стосується суб’єктів господарювання, які зараз перебувають на загальній системі оподаткування та хочуть перейти на єдиний податок із початку наступного року.

Заяву можна подати особисто до податкової за місцем податкової адреси, надіслати поштою або оформити в електронному вигляді.

До заяви також потрібно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Важливо дотриматися строку, адже перехід на спрощену систему оподаткування з нового року оформлюється за заявою, поданою не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Робота підприємств під час повітряної тривоги: що пропонують у Верховній Раді

У грудні також має вирішитися питання роботи підприємств під час жовтого рівня загрози, тобто дронової небезпеки.

За чинними правилами, затвердженими постановою Кабміну № 1092, підприємства без укриттів можуть працювати у звичайному режимі протягом перехідного періоду — до 4 грудня 2026 року. Після цього для продовження роботи потрібно виконати вимоги щодо безпеки працівників і відвідувачів.

Однак 24 листопада Верховна Рада ухвалила постанову № 16207, якою рекомендувала Кабміну переглянути ці умови.

Парламент пропонує дозволити підприємствам працювати під час жовтого рівня загрози без обов’язкового облаштування укриття за умови добровільної індивідуальної письмової згоди працівників.

При цьому підприємства повинні будуть інформувати людей про повітряну тривогу, проводити інструктажі та забезпечувати необхідні заходи безпеки. Остаточні умови роботи підприємств залежатимуть від рішення Кабміну.

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