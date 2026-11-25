Сили оборони України уразили військовий аеродром Саваслейка в Нижньогородській області РФ, де базуються винищувачі МіГ-31К — носії ракет Кинджал. Відомо про ураження щонайменше п’ятьох літаків, серед яких три російські МіГ-31 та два Су-34.

Про це повідомляють Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по аеродрому Саваслейка, де базуються російські літаки

За інформацією Міноборони України, під час операції Сили оборони уразили аеродром Саваслейка у Нижньогородській області РФ. Саме на цьому летовищі базуються винищувачі МіГ-31К — носії аеробалістичних ракет Кинджал, зльоти яких регулярно ставали причиною оголошення масштабних повітряних тривог по всій території України.

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У Міноборони наголосили, що ураження цього аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати українське цивільне населення.

За попередньою інформацією від Генштабу, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час не зможуть літати через ураження. Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється.

Ураження Сизранського та Куйбишевського НПЗ

Окрім військового аеродрому, українські сили уразили одразу два нафтопереробні заводи компанії Роснефть у Самарській області РФ — Сизранський та Куйбишевський.

Сизранський НПЗ зазнав удару щонайменше вдесяте із серпня 2025 року. Водночас Куйбишевський НПЗ у Самарі атакували вп’яте.

У Міноборони зазначили, що обидва підприємства зупиняли роботу після вересневих ударів, російська сторона два місяці ремонтувала об’єкти, проте після нової атаки на них знову спалахнули пожежі.

Сукупна потужність цих двох НПЗ перевищує 15 млн тонн переробки нафти на рік. Сизранський завод виробляє авіагас для військової авіації РФ, а Куйбишевський забезпечує нафтопродуктами Центральний та Південний військові округи.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 25 листопада в Самарській області загорілися одразу два НПЗ. У взаємодії з повстанським рухом Чорна іскра Сили оборони уразили Куйбишевський та Сизранський НПЗ у Росії.

За даними Генштабу, на Куйбишевському НПЗ зафіксовано влучання та пожежу. Там уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу й два резервуари.

На Сизранському НПЗ спалахнула масштабна пожежа та піднявся густий дим. Попередньо, уражено установки первинної переробки АВТ-6, очистки сірки, каталітичного риформінгу, гідроочистки, ізомеризації, а також два резервуари.

Російські літаки МіГ-31 та Су-34: що про них відомо

Варто зазначити, що авіаційний ракетний комплекс Кинджал оснащений високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою.

Їх запускають із літаків-носіїв МіГ-31К, після чого ракети Кинджал летять із гіперзвуковою швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку, а також можуть маневрувати в польоті.

Через зльоти винищувачів МіГ-31К Повітряні сили ЗСУ раніше регулярно фіксували ракетну небезпеку по всій країні.

Крім цього, Росія використовує винищувачі Су-34 для ударів по українських містах. Ці літаки можуть атакувати повітряні та наземні цілі, які мають невелику площу.

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