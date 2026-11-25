Українська лазерна система протиповітряної оборони Blysk від компанії Carmin Sky вперше продемонструвала результат у бойових умовах, збивши реактивний дрон Герань. Установку використовували для захисту об’єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) у середу, 25 листопада.

Лазерна система ППО Blysk збила реактивний дрон РФ

За його словами, бойовий лазер, встановлений для захисту одного з об’єктів критичної інфраструктури, нещодавно вперше у світі знищив реактивний безпілотник.

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– Нещодавно бойовий лазер, який був встановлений для захисту обʼєкту критичної інфраструктури, вперше в світі збив реактивний дрон Герань, – написав Бескрестнов.

Він зазначив, що технологію лазерної ППО розробляють у межах державної програми Приватне ППО за підтримки кластеру оборонних технологій Brave1.

За словами Флеша, в Україні над розробками у сфері використання лазерів для протиповітряної оборони працюють кілька компаній.

Він наголосив, що такі технології є складними та потребують значних фінансових витрат.

– Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з’являються хороші новини, – зауважив Бескрестнов.

Він додав, що говорити про початок серійного виробництва лазерної установки поки зарано. Наразі тривають випробування, під час яких системи використовують для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у липні заступник головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко повідомив, що Україна продовжує роботу над створенням лазерної зброї.

Тоді він сказав, що нові зразки можуть надійти на озброєння Сил оборони протягом найближчих місяців і застосовуватися для знищення російських Шахедів.

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