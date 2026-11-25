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Втрати ворога на 25 листопада: ліквідовано 2 091 окупанта і понад 500 БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Втрати ворога на 25 листопада 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 2 091 російського окупанта.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 736-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,643 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 25 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 643 580 (+2 091);
- танків — 12 507 (+14);
- бойових броньованих машин — 25 974 (+22);
- артилерійських систем — 52 801 (+15);
- реактивних систем залпового вогню — 2 301;
- засобів протиповітряної оборони — 1 769;
- літаків — 452;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 220 (+3);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 620 013 (+597);
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 36;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 179 599 (+515);
- спеціальної техніки — 4 937 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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