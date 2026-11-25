Представники Європи візьмуть участь у наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європа долучиться до наступного раунду переговорів щодо України

Під час виступу у Страсбурзі 25 листопада фон дер Ляєн заявила, що останніми тижнями дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні набули нової динаміки.

Вона наголосила на необхідності забезпечити участь європейських представників у переговорному процесі.

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– Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх… Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку, – заявила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також нагадала, що минулого тижня Коаліція охочих закликала РФ відмовитися від атак на українську енергетичну інфраструктуру впродовж зими.

Крім того, йшлося про встановлення перемир’я для забезпечення безпечного експорту продовольства через Чорне море.

На переконання очільниці Єврокомісії, готовність Москви погодитися на такі ініціативи стала б свідченням серйозності її намірів щодо переговорного процесу.

– Ми й надалі підтримуватимемо Україну та захищатимемо власні інтереси. Ми оцінюватимемо прогрес за діями Росії, а не лише за її словами, – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії запевнила, що Євросоюз і надалі надаватиме допомогу Україні, водночас посилюючи тиск на Москву.

Зокрема, Європейська комісія вже представила пропозиції щодо 22-го пакету санкцій проти Росії.

Також на 2027 рік запропоновано запровадити додатковий фінансовий інструмент для України на загальну суму €45 млрд.

З них €20 млрд планують спрямувати на підтримку українського бюджету, а ще €25 млрд – на військові потреби.

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