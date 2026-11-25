Європейський парламент 25 листопада остаточно затвердив бюджет Європейського Союзу на 2027 рік.

Документ передбачає €199,7 млрд фінансових зобов’язань та €211,5 млрд платежів. Окремо закладено €650 млн на обслуговування боргу за кредитом на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Європарламент затвердив бюджет ЄС на 2027 рік

За ухвалення бюджету проголосували 406 євродепутатів, 184 виступили проти, ще 69 – утрималися.

Загальний обсяг фінансових зобов’язань становитиме 0,99% валового національного доходу Євросоюзу.

Під час бюджетних переговорів Європарламент домігся виділення додаткових €300 млн на фінансування пріоритетних напрямів, серед яких наукові дослідження, енергетична та транспортна інфраструктура, безпека і гуманітарна допомога.

Зокрема, порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії фінансування збільшили за такими напрямами:

підтримка південних і східних сусідів ЄС – на €39 млн;

гуманітарна допомога – на €30 млн;

управління кордонами та міграцією – на €30 млн;

транспортні та енергетичні мережі – на €22,5 млн;

програма наукових досліджень Горизонт Європа – на €21,5 млн;

освітня програма Erasmus+ – на €14 млн;

цивільний захист – на €13,5 млн;

військова мобільність – на €10 млн;

захист клімату та довкілля – на €10 млн.

Бюджет ЄС на 2027 рік: що передбачено для України

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, у бюджеті передбачили €650 млн на обслуговування боргу за позикою на підтримку України.

Водночас Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія у спільній заяві допустили можливість покриття цих витрат у 2027 році коштом спеціального фінансового інструменту Кредит на підтримку України.

Генеральний доповідач з питань бюджету ЄС на 2027 рік Нільс Ушаковс наголосив, що бюджет наступного року стане найменшим у новітній історії Євросоюзу.

– Складаючи 0,99 % валового національного доходу ЄС, він навіть не досягає позначки в один відсоток, якої вимагають найощадливіші столиці, – зауважив він.

За його словами, передбачений обсяг фінансування не відповідає амбіціям ЄС, який прагне зберегти свої позиції серед провідних світових сил.

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