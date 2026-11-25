Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили дронами російський військовий аеродром, з якого злітає авіація для атак по Україні. Ворожа авіація, літаки і кораблі є законними цілями України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 листопада.

ССО уразили військовий аеродром РФ

За словами президента, у середу, 25 листопада, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели операцію з ураження російського військового аеродрому.

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– Хочу подякувати хлопцям із Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Нашими дронами сьогодні уразили російський військовий аеродром. Саме той, з якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні, – наголосив Зеленський.

Він додав, що уточнюються збитки внаслідок атаки на військовий аеродром РФ.

– Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі, – зазначив глава держави.

Де найскладніша ситуація з електропостачанням

Глава держави розповів, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у Дніпрі, на Дніпропетровщині та в Запоріжжі.

На всіх об’єктах, які зазнали російських ударів, працюють ремонтні бригади та енергетичні компанії.

– Необхідне обладнання, сили для відновлення всюди є, і це дуже важливо. Ремонти доводиться переривати через загрозу нових і нових ударів, але наші люди роблять часто просто неможливі, неймовірні речі і працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям, – наголосив президент.

Раніше в Міноборони та Генштабі повідомили про ураження Силами оборони військового аеродрому Саваслейка, розташованого в Нижньогородській області Росії.

На цьому об’єкті дислокуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет Кинджал. За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше п’ять російських літаків: три МіГ-31 та два Су-34.

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