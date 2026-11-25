Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка разом полетіти до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це український лідер заявив під час спілкування з журналістами 24 листопада у Береговому на Закарпатті.

Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка полетіти до Москви

Коментуючи ініціативу Лукашенка щодо спільної поїздки до Москви, президент України зазначив, що той так само міг би запропонувати Путіну приїхати до Києва.

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— Ну, він може взяти Путіна і прилетіти з ним разом у Київ. Тоді ми теж гарантуємо їм безпечний прийом, будь ласка, це ж перемовини, — сказав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що в умовах війни проведення переговорів ані в Москві, ані в Києві неможливе, а подібні пропозиції не сприяють завершенню бойових дій.

— Для чого Лукашенко пропонує несерйозні речі? Ми у війні, ми не можемо зустрічатись у Москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова. Тобто людина не наближає нас до закінчення війни, — наголосив президент.

Зеленський також прокоментував формулювання Лукашенка щодо можливості взяти його із собою на літак до російської столиці.

— Він пропонує мене взяти. Я йому чемодан, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого? — сказав глава держави.

Президент додав, що такі неконструктивні пропозиції лише засмічують інформаційний простір і не наближають завершення війни.

Що Лукашенко запропонував Зеленському

В інтерв’ю французькому журналу Le Point Олександр Лукашенко заявив, що готовий виступити гарантом безпеки для Зеленського під час його можливої поїздки до Москви.

Він запропонував разом із президентом України полетіти до російської столиці для переговорів із Путіним.

На думку Лукашенка, Україна, Білорусь та Росія нібито могли б швидше домовитися про завершення війни без участі європейських партнерів.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу в межах 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні заявив про готовність України до чотиристоронніх переговорів за участю США, Європи та Росії.

За словами глави держави, міжнародні партнери мають намір спробувати організувати таку зустріч до Різдва. Водночас українська сторона розраховує, що переговори відбудуться раніше.

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