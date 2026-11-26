Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки Збройних сил України.

Відповідний указ №1144/2026 опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Дмитро Ткаченко – командувач Сил підтримки ЗСУ

– Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних сил України, – йдеться в указі.

Іншим указом №1143/2026 Володимир Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

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6 грудня 2025 року президент присвоїв Дмитру Ткаченку військове звання бригадного генерала. На той момент він працював заступником начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Дмитра Герегу вперше призначили командувачем Сил підтримки наказом міністра оборони від 9 серпня 2021 року. Однак 4 березня 2024 року указом президента його звільнили з цієї посади.

У травні 2024 року Володимир Зеленський повторно призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних сил України.

Сили підтримки ЗСУ є окремим родом військ, до складу якого входять п’ять основних компонентів: інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ захисту), геопросторова підтримка, гідрометеорологічна та кінологічна служби.

Усі ці компоненти мають важливе значення для забезпечення боєздатності української армії на фронті.

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