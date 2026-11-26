В Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим.

Про це повідомили у Координаційному штабі.

В Україну повернули тіла 250 загиблих

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні процедури для встановлення осіб загиблих.

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Повернути тіла вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку в проведенні репатріаційних заходів.

Перевезення тіл загиблих до спеціалізованих державних установ та їхню передачу правоохоронцям і судово-медичним експертам забезпечують військовослужбовці Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Загальну координацію процесу здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

Нагадаємо, що на початку жовтня прем’єр-міністр України Сергій Корецький та керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомили, що в Україні визначили першочергові кроки для суттєвого покращення системи ідентифікації тіл військовослужбовців, а також активізації пошуку зниклих безвісти людей.

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