До України повернули тіла 250 загиблих: за даними РФ, це українські військовіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- В Україну повернули тіла 250 загиблих у межах чергових репатріаційних заходів, повідомив Координаційний штаб.
- Правоохоронці та судово-медичні експерти проведуть необхідні дослідження для встановлення осіб загиблих.
- До організації повернення тіл долучилися українські державні структури та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
В Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим.
Про це повідомили у Координаційному штабі.
В Україну повернули тіла 250 загиблих
Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні процедури для встановлення осіб загиблих.
Повернути тіла вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку в проведенні репатріаційних заходів.
Перевезення тіл загиблих до спеціалізованих державних установ та їхню передачу правоохоронцям і судово-медичним експертам забезпечують військовослужбовці Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.
Загальну координацію процесу здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.
Нагадаємо, що на початку жовтня прем’єр-міністр України Сергій Корецький та керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомили, що в Україні визначили першочергові кроки для суттєвого покращення системи ідентифікації тіл військовослужбовців, а також активізації пошуку зниклих безвісти людей.