Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готуються до нової масованої атаки на об’єкти енергетики та логістики України.

Про це глава держави сказав після доповідей очільників відомств.

Нова масована атака на Україну

— Зараз росіяни завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знову будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що очікує на доповідь від Міністерства закордонних справ щодо результатів переговорів із партнерами стосовно постачання засобів протиповітряної оборони. За словами Зеленського, Україні гостро необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та NASAMS.

Зараз дивляться

Також очільник держави повідомив про ситуацію зі світлом у регіонах, зокрема у Дніпропетровській області. За його словами, найважче зараз у Дніпрі, Дніпровському районі та Павлограді.

Усі необхідні сили залучено до ремонту пошкодженого обладнання та мереж.

– Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7… Росіяни продовжують бити по підстанціях, по повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики, — наголосив Володимир Зеленський.

Від подякував за невпинну роботу ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, комунальникам, рятувальникам ДСНС.

Ситуація на фронті

Була окрема доповідь головнокомандувача Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, і передусім в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста.

Спеціальні завдання для наших підрозділів, які обороняють цей напрямок, визначені та мають бути повністю реалізовані, наголосив президент.

Крім того, Україна готує нові санкції проти російських підприємств та осіб, які залучені до виробництва балістики.

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