Європейські дипломати скептично оцінюють пропозицію американського переговорника Джареда Кушнера щодо гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО

Про це повідомляє Le Monde.

На думку дипломатів, така модель не дає чіткого розуміння механізму захисту України після завершення війни.

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Гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО

Раніше Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито “комфортно ставиться до ідеї” гарантій безпеки для України, схожих на статтю 5 НАТО. Ця стаття передбачає принцип колективної оборони, за яким напад на одного члена блоку розглядається як напад на всіх.

Однак у Москві таку ідею одразу відкинули. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков того ж дня заявив, що будь-яке “креативне рішення” такого типу є неприйнятним для Москви.

Пропозиція Кушнера викликала нерозуміння і серед європейських дипломатів. Вони сумніваються, що Україна може отримати гарантії, які фактично відтворюватимуть механізм НАТО, не будучи членом Північноатлантичного блоку.

— Що означає фраза “близько до статті 5”? Ви або в НАТО, або поза ним. Середини немає, — заявив дипломат однієї з країн-членів НАТО.

Європейські країни прагнуть сформувати основу для обговорення довгострокової безпеки континенту за участю 27 держав-членів ЄС та України. Водночас у Європі знову звучать заклики до повноцінного членства України в НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон відкрито порушив це питання. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зі свого боку, заявив, що відмова від вступу України до Альянсу у 2008 році була помилкою.

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