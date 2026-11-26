Гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО: чому Європа скептичнаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Європейські дипломати сумніваються у гарантіях безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.
- У Європі наголошують, що Україна не може бути частково членом НАТО.
Європейські дипломати скептично оцінюють пропозицію американського переговорника Джареда Кушнера щодо гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО
Про це повідомляє Le Monde.
На думку дипломатів, така модель не дає чіткого розуміння механізму захисту України після завершення війни.
Гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО
Раніше Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито “комфортно ставиться до ідеї” гарантій безпеки для України, схожих на статтю 5 НАТО. Ця стаття передбачає принцип колективної оборони, за яким напад на одного члена блоку розглядається як напад на всіх.
Однак у Москві таку ідею одразу відкинули. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков того ж дня заявив, що будь-яке “креативне рішення” такого типу є неприйнятним для Москви.
Пропозиція Кушнера викликала нерозуміння і серед європейських дипломатів. Вони сумніваються, що Україна може отримати гарантії, які фактично відтворюватимуть механізм НАТО, не будучи членом Північноатлантичного блоку.
— Що означає фраза “близько до статті 5”? Ви або в НАТО, або поза ним. Середини немає, — заявив дипломат однієї з країн-членів НАТО.
Європейські країни прагнуть сформувати основу для обговорення довгострокової безпеки континенту за участю 27 держав-членів ЄС та України. Водночас у Європі знову звучать заклики до повноцінного членства України в НАТО.
Президент Франції Еммануель Макрон відкрито порушив це питання. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зі свого боку, заявив, що відмова від вступу України до Альянсу у 2008 році була помилкою.