Уночі та вранці 26 листопада російські війська атакували низку регіонів України.

У Харкові внаслідок влучання безпілотника в багатоповерхівку загинули двоє людей. У Києві після балістичної атаки кількість постраждалих зросла до семи.

На Дніпропетровщині росіяни майже 20 разів атакували чотири райони області. У Кривому Розі внаслідок ударів по інфраструктурі виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування.

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Тим часом у Росії повідомляють про атаку на Невинномиську ДРЕС у Ставропольському краї, а американський перемовник Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

Про ці та інші події ночі та ранку 26 листопада — читайте в дайджесті.

Атака на Харків

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Новобаварський та Холодногірський райони міста.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Новобаварському районі внаслідок влучання безпілотника у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа у квартирі на 15-му поверсі. Також надходила інформація про людей, заблокованих під завалами.

Згодом стало відомо, що після влучання дрона загинули 37-річна жінка і 38-річний чоловік, які на момент обстрілу перебували у квартирі.

26-річний чоловік після атаки на Харків зазнав поранень. Гостру реакцію на стрес діагностували у 18-річної дівчини, 39-річної жінки та 38-річного чоловіка.

За інформацією ДСНС, у Холодногірському районі внаслідок російських ударів пошкоджені будівля лікарні, спортивний заклад, торговельні об’єкти, автозаправна станція, приватні житлові будинки та автомобілі.

Наслідки російської атаки на Харків уточнюються.

Атака на Київ

Пізно ввечері 25 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Влучання зафіксували в Деснянському районі столиці.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, під ударом опинилися будівля на території промислової зони, торговельний центр та інша нежитлова будівля, яка, за попередніми даними, зазнала руйнувань.

Рятувальники евакуювали чотирьох людей, серед яких двоє дітей.

Уранці 26 листопада в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла до семи.

Троє людей перебувають у лікарні, двоє з них — у важкому стані. Остаточні наслідки атаки уточнюються.

Атака на Дніпропетровщину

Російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів постраждала одна людина.

У Павлограді пошкоджені автозаправна станція та торговельний центр.

У Кривому Розі внаслідок російських ударів пошкоджені складська будівля та магазин.

За інформацією керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок ударів по об’єктах інфраструктури виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Розпочато аварійно-рятувальну операцію.

У Новопільській громаді пошкоджено інфраструктуру.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр та Марганецька громада. Постраждав 46-річний чоловік, який лікується амбулаторно.

У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникла пожежа.

Загалом протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 10 ворожих безпілотників.

Атака на Невинномиську ДРЕС у РФ

Уночі проти 26 листопада у Невинномиську Ставропольського краю РФ пролунали численні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів та роботу російської протиповітряної оборони.

За інформацією OSINT-каналу ASTRA, після атаки на території промислової зони спалахнула масштабна пожежа.

Спочатку у соціальних мережах повідомляли про атаку на хімічне підприємство Невинномиський Азот. Однак після аналізу відеозаписів OSINT-аналітики дійшли висновку, що під ударом опинилася Невинномиська ДРЕС.

Електростанція є одним із ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Північного Кавказу та забезпечує електроенергією південні регіони Росії.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку безпілотників на промислову зону міста, однак не уточнив, які саме підприємства зазнали пошкоджень.

Кушнер назвав головну перешкоду для завершення війни в Україні

Американський перемовник Джаред Кушнер заявив, що територіальне питання залишається головною перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

За словами Кушнера, такого висновку він та спеціальний посланник президента США Стів Віткофф дійшли після тривалих переговорів із Володимиром Путіним. Остання їхня зустріч відбулася 12 листопада у Москві.

На думку американського перемовника, для просування мирного процесу необхідно спочатку узгодити післявоєнну систему безпеки, а вже потім переходити до обговорення територіальних поступок.

Кушнер також розкритикував позицію України щодо гарантій безпеки, заявивши, що Київ прагне отримати конкретніші зобов’язання від партнерів, ніж передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору.

За його словами, Сполучені Штати не зможуть надати Україні чіткіших гарантій безпеки, ніж ті, що діють між державами-членами НАТО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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