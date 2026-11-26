Графіки відключення світла 27 листопада: які обмеження діятимуть завтраДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У п’ятницю, 27 листопада, в частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і всіх категорій споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 27 листопада: що відомо
Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
Для побутових та інших категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.
– Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України, – зазначили в Укренерго.
Актуальну інформацію про графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах.
Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях внаслідок російських атак.
Відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.