У п’ятницю, 27 листопада, в частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 27 листопада: що відомо

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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Для побутових та інших категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

– Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України, – зазначили в Укренерго.

Актуальну інформацію про графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах.

Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях внаслідок російських атак.

Відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

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