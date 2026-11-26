В індустріальному парку Ковель Порто (Волинська область) стартувало будівництво другої черги залізничних колій, які обʼєднають виробничі приміщення парку з інфраструктурою Укрзалізниці. Будівництво веде компанія Компресорна техніка.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Будівництво залізничних колій для індустріального парку

Обсяг інвестицій у другу чергу будівництва становить 232,5 млн грн. Закінчити роботи планують у 2027 році.

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Другою чергою проєкту передбачається облаштування 18 залізничних колій загальною довжиною 7,5 км. Це дозволить індустріальному парку приймати рухомий склад протяжністю понад 20 вагонів.

Проєкт передбачає будівництво мережі широких та вузьких колій (євростандарт 1435 мм та український 1520 мм) для організації подачі вагонів на фронти навантаження та митний термінал. Це дозволить пришвидшити обробку вантажів промислового призначення як в експортному напрямку, так і в напрямку, необхідному для функціонування виробництв в Україні.

Першу чергу будівництва завершили у вересні 2026 року. Зараз триває оформлення експлуатаційної документації в АТ Укрзалізниця.

Наразі тривають передпроєктні роботи щодо третьої черги будівництва. Планується розширення пропускних спроможностей комплексу для рухомого складу на 50 вагонів.

Для будівництва першої черги залізничних колій індустріальний парк Ковель Порто скористався держпрограмою стимулювання розвитку інфраструктури ІП. У 2024 році держбюджет на умовах співфінансування виділив на проєкт 69,8 млн грн.

Умовою державного фінансування було введення в експлуатацію протягом трьох років на території індустріального парку не менше 5 тис. кв. м промислових площ та залучення не менше двох учасників-виробників.

Фото: Дмитро Кисилевський

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