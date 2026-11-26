До Наглядової ради міжнародного академічного проєкту Українська історія: глобальна ініціатива приєдналися Марія Григорович, яка є операційною та креативною директоркою української студії GSC Game World, а також директор благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут.

Марія Григорович і Тарас Чмут приєдналися до Наглядової ради Української історії: глобальної ініціативи

Як повідомляється на сайті проєкту, Марія Григорович та Тарас Чмут представляють різні сфери сучасної України: оборону, громадянське суспільство, креативні індустрії та технології.

Їхній досвід буде важливим для наступного етапу розвитку ініціативи, яка прагне поглибити дослідження української історії та знайти нові способи представити її українській і міжнародній аудиторії.

Зараз дивляться

Після трьох років дослідницької роботи ініціатива переходить до нового етапу, пов’язаного з підготовкою публікацій і створенням цифрової платформи. Вона відкриє широкій аудиторії в Україні та світі доступ до результатів досліджень через тексти, візуальні матеріали й інтерактивні формати.

Засновник та автор ідеї проєкту Українська історія: глобальна ініціатива Віктор Пінчук відзначив важливість участі нових українських лідерів у розвитку ініціативи:

– Дуже радий, що Тарас Чмут і Марія Григорович приєдналися до Наглядової ради нашого проєкту. Тарас і Марія є людьми, які своїми сильними і креативними рішеннями та роботою формують сучасну Україну.

Тарас зміцнює обороноздатність країни, Марія допомагає українським історіям знаходити мільйони прихильників у світі. Я абсолютно впевнений, що їхній досвід буде дуже корисним для нашого проєкту, – зауважив він.

Директор фонду Повернись живим Тарас Чмут пояснив своє рішення долучитися до Наглядової ради:

– Росія воює за те, щоб України не існувало. Знищує людей, захоплює території й намагається привласнити нашу історію. Захист України потребує сильної армії та суспільства, яке розуміє себе й свою історію. Тому я долучаюся до Наглядової ради Ініціативи. Хочу допомогти зробити результати цієї роботи доступними й корисними для українців, зокрема для військових.

Зі свого боку Марія Григорович наголосила на важливості історичного знання для майбутнього України.

– Я свято вірю, що знання власної історії змінює те, як ми бачимо себе й своє майбутнє. І сьогодні, коли Україна переживає таку страшну війну, це важливо як ніколи. Адже ми боремося не лише за нашу землю і свободу, а й за право бути собою, зберігати культуру та передавати її наступним поколінням. Ми в GSC Game World на власному досвіді переконалися, що українські історії можуть захоплювати мільйони людей у всьому світі, – додала вона.

За її словами, дуже важливо, щоб наша ідентичність жила не лише в архівах і наукових працях, а й надихала на нові книжки, фільми, ігри та ідеї.

– Дійсно цінно мати можливість допомагати робити нашу історію ближчою, цікавішою і доступнішою для якомога більшої кількості людей. Бо майбутнє України залежить не лише від того, що ми створимо, а й від того, що ми зуміємо зберегти й зрозуміти, – зауважила Марія Григорович.

Науковий керівник проєкту, історик Тімоті Снайдер відзначив важливість досвіду нових членів Наглядової ради для майбутнього представлення результатів дослідження.

Він окрелив, що метою цього проєкту є усвідомлення української історії в її зв’язках зі світовою історією.

– Україна має надзвичайну історію, значна частина якої залишається маловідомою навіть людям, які вважають, що добре знають історію Європи.

Марія і Тарас привносять погляди, сформовані досвідом сучасного українського життя, які будуть цінними для нас, коли ми визначатимемо, як представити результати наших досліджень широкій громадськості. Їхній досвід у культурі, технологіях і громадянському суспільстві може допомогти нам знайти шлях до нових поколінь як в Україні, так і за її межами, – додав він.

Довідка.

Тарас Чмут є директором благодійного фонду Повернись живим, однієї з найбільших українських організацій, які підтримують Сили оборони України. Фонд забезпечує військових обладнанням, технологіями, навчанням та іншими засобами, необхідними для підвищення обороноздатності держави.

Марія Григорович (Grygorovych) є операційною та креативною директоркою GSC Game World, української студії, відомої у світі завдяки серії відеоігор S.T.A.L.K.E.R. Студія здобула міжнародне визнання, а її досвід демонструє можливості українських творчих команд у висококонкурентній світовій індустрії відеоігор.

До Наглядової ради Української історії: глобальної ініціативи також входять українські та міжнародні діячі, серед яких колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, історикиня та публіцистка Енн Епплбом, журналіст Фарід Закарія, письменник Сергій Жадан, журналістки Юлія Мостова та Наталія Гуменюк, правознавець Філіп Сендс, митрополит Борис Ґудзяк, засновник та автор ідеї проєкту Віктор Пінчук і науковий керівник Тімоті Снайдер.

Українська історія: глобальна ініціатива є міжнародним академічним проєктом, започаткованим у 2023 році Віктором Пінчуком, засновником та автором ідеї проєкту, за наукового керівництва Тімоті Снайдера.

Проєкт об’єднує близько 200 українських і міжнародних дослідників, які працюють над осмисленням історії України від найдавніших часів до сьогодення у взаємозв’язку зі світовою історією. Робота охоплює широке коло питань, від історії природного середовища й давніх суспільств до культури, політики, екології та сучасної історії.

Результати досліджень будуть представлені українською та англійською мовами у вигляді наукових і науково-популярних публікацій, а також цифрової платформи, покликаної зробити українську історію доступною українській та міжнародній аудиторії.

Фото: Українська історія: глобальна ініціатива

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.