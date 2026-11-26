Кабінет міністрів України ухвалив рішення про проведення верифікації відомостей у реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Перевірка стосуватиметься чоловіків віком від 17 до 60 років і передбачатиме звірку інформації з кількох державних баз даних.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України № 1466.

Верифікація чоловіків 17–60 років: рішення Кабміну

Згідно з документом, верифікацію запроваджують для забезпечення повноти, достовірності та цілісності інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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У межах перевірки порівнюватимуть відомості з відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби (ДМС), Єдиного державного демографічного реєстру та реєстру військовозобов’язаних.

Для проведення цієї процедури Державна міграційна служба надасть Міністерству оборони актуальні дані через захищені канали зв’язку. Для передавання інформації можуть використовуватися й змінні носії.

Отримані відомості спеціалісти Міноборони автоматизовано зіставлять із записами, які вже містяться в реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За підсумками перевірки оборонне відомство повинно оновити інформацію в реєстрі. Це мають зробити автоматизованим або неавтоматизованим способом упродовж 120 календарних днів після завершення верифікації.

Дані, які не передбачено вносити до реєстру, використовуватимуть лише для проведення звірки. Після завершення процедури Міністерство оборони має знищити інформацію, отриману від Державної міграційної служби, відповідно до вимог законодавства.

Контроль за військовим обліком та відстрочками в Україні

В Україні посилюють контроль за дотриманням правил військового обліку та законністю оформлення відстрочок від мобілізації.

Підприємства, установи й організації повинні щороку звіряти списки персонального військового обліку своїх працівників із даними територіальних центрів комплектування.

Для окремих категорій військовозобов’язаних роботодавці мають провести таку процедуру не пізніше 1 грудня 2026 року.

Посилені перевірки охоплюють і освітню сферу. Навчання не повинно ставати формальним способом уникнення мобілізації.

У Міністерстві освіти і науки пояснили, що у закладах вищої освіти можуть перевіряти студентів віком від 25 років. За результатами таких перевірок осіб, які порушують встановлені вимоги, можуть відрахувати.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляв про необхідність посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

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