14 грудня у Києві відбудеться Проявись — конференція та церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна. Програма зосереджена на питаннях, які безпосередньо впливають на здатність бізнесу зростати: дефіцит кадрів, конкуренція за компетенції та довіру, нова роль людського капіталу, лідерство, цінності і взаємодія бізнесу із суспільством.

Людський капітал: обмежувач зростання чи головний драйвер бізнесу

Коли людей стає менше, а конкуренція за їхній час, компетенції та довіру посилюється, компаніям доводиться переглядати підходи до розвитку команд і самого бізнесу.

Під час панельної дискусії Людський капітал: обмежувач зростання чи головний драйвер бізнесу? керівники компаній говоритимуть про те, як відповідати на кадровий дефіцит і водночас продовжувати зростати.

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Модератором цієї дискусії стане Артем Нікішов, партнер і CEO Eclectic Talents Group.

В обговоренні братимуть участь: співвласник і СЕО Сентравіс Юрій Атанасов, Марина Хлистун із UkraineInvest та Марина Павлюк — генеральний менеджер Glovo.

Ключові питання Проявись:

Як зростати бізнесу, коли людей не вистачає

Як перетворити людський капітал на драйвер зростання

Що сьогодні тримає людей і команди

Який суспільний договір формується між державою, бізнесом і людиною

Серед спікерів Проявись також: заступниця міністра економіки Дарія Марчак; Євген Глібовицький з Інституту фронтиру; Наталія Кривда, культурологиня, докторка філософських наук, професорка КНУ імені Тараса Шевченка; Сергій Ноздрачов, ад’юнкт-професор і викладач програм MBA в kmbs; співвласник і СЕО мережі мультимаркетів Аврора Тарас Панасенко; Михайло Колісник, голова журі Премії HR-бренд, професор Київської школи економіки (KSE); Юлія Бабаєва з HRD robota.ua; директорка Академії PwC Assoc CIPD, членкиня правління філії CIPD Ірина Блінова, а також інші провідні експерти галузі.

На заході відбудеться презентація результатів Всеукраїнського дослідження Як впливають HR-лідери, Eclectic Talents Group спільно з Lanka.CX.

Проявись — церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд

14 грудня відбудеться церемонія нагородження переможців 16-го сезону Премії HR-бренд Україна.

Учасників чекають дві зали — головна та експертна, панельні дискусії за участю CEO, HRD, представників держави та бізнесу, нагородження переможців у 15+ номінаціях, нетворкінг, подарунки та розіграші від партнерів, вечірній фуршет і виступ зірки.

Подія відбудеться у Києві на мінус другому поверсі. Під час повітряної тривоги конференція не переривається. Передбачено також онлайн-формат участі. Діє знижка 10% для команд від трьох осіб.

Проявись— для тих, хто хоче завершити рік із розумінням того, які рішення щодо людей, команд і лідерства будуть визначати конкурентоспроможність бізнесу у 2027 році.

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