Протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3 870 дронів-камікадзе та здійснив 1 647 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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