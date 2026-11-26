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Карта бойових дій на 26 листопада 2026 – ситуація на фронтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.
Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3 870 дронів-камікадзе та здійснив 1 647 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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