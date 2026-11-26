Зять Дональда Трампа та американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що Україна нібито відповідальна за затягування мирних переговорів з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Матіасу Дьопфнеру з медіагрупи Axel Springer.

Кушнер про мирні переговори

— Близько року тому мене попросили допомогти з проведенням мирних переговорів. Наприкінці листопада ми досягли прогресу та почали працювати. Але наприкінці грудня сталася атака українців на будинок Путіна. Я думаю, що це знову відкинуло переговорний процес назад, — сказав Кушнер.

У той час Москва звинуватила Київ в атаці на одну з резиденцій кремлівського диктатора Путіна. Київ заперечив це, назвавши заяви типовою російською брехнею. За даними видання Wall Street Journal із посиланням на розвідувальні служби США, Україна не атакувала резиденцію Путіна.

Зараз дивляться

Кушнер визнає, що зараз все застрягло на територіальному питанні. Він хоче знайти спосіб, щоб обидві сторони вийшли з війни в кращому становищі з точки зору політики безпеки.

— Європейська історія показує, що навіть після великої війни можна знайти рішення, яке веде до миру, — сказав Кушнер.

А ще американський переговорник наголошує, що Путін поки демонстрував стриманість у війні, адже пообіцяв не використовувати ядерну зброю.

— І він запевнив нас, що не має наміру цього робити, — каже зять Трампа.

Чи досі Путін вірить, що НАТО загрожує Росії

За словами Джареда Кушнера, у росіян дійсно є перестороги, що НАТО може загрожувати Росії. Американець сподівається, що мирні переговори допоможуть розвіяти помилкові уявлення про Північноатлантичний блок.

Чи тисне Трамп на Зеленського

Кушнер категорично не погоджується з тим, що президент Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського.

За словами зятя Трампа, роль Америки полягає в тому, щоб виступати посередником.

— Фактично, ми навіть підтримуємо українців. Ми надаємо їм розвідувальні дані, і США були їхнім найбільшим фінансовим спонсором у цій війні. Тому позиція президента Трампа була позицією підтримки, — пояснив Джаред Кушнер.

Щодо нібито атаки України на резиденцію Путіна у 2025 році, то тоді Служба зовнішньої розвідки України заявила, що росіяни вигадали цей фейк, щоб потім виправдовувати свої удари по мирних українцях.

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