Найбільший від початку повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими між Україною та Росією перебуває на фінальному етапі підготовки. Його можуть провести до Різдва.

Про це заявив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер в інтерв’ю Матіасу Дьопфнеру з медіагрупи Axel Springer.

Коли відбудеться наступний обмін військовополоненими

За словами Джареда Кушнера, наразі процес перебуває “на фінальній стадії узгодження”. Обмін може відбутися до Різдва.

Зараз дивляться

Спецпредставник розповів, що питання повернення військовополонених було однією з основних тем під час переговорів у Києві та Москві, а також тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

– Тисячі людей зможуть повернутися до своїх родин, і це дуже важливо, – сказав він.

Ще вагомішим результатом Кушнер назвав готовність російської влади брати участь у переговорах у тристоронньому форматі.

Джаред Кушнер визнав, що сторони стикаються з труднощами під час обговорення російських вимог щодо територіальних поступок з боку України.

Тому пропонує спочатку зосередитися на питанні післявоєнного устрою і після цього переходити до обговорення можливих територіальних поступок.

– Можливо, вдасться знайти такий шлях, що дозволить обом сторонам після закінчення війни опинитися у вигіднішому становищі з погляду безпеки, – припустив він.

Нагадаємо, 10 листопада президент Володимир Зеленський після переговорів в Абу-Дабі повідомив, що Україна розраховує на великий обмін військовополоненими з Росією у форматі 1 000 на 1 000 або 1 500 на 1 500.

14 листопада стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над організацією обміну полоненими між Україною та Росією. У Білому домі такий розвиток подій назвали обнадійливим прогресом на шляху до миру.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.