Нічна атака на Україну: РФ запустила 113 дронів та балістикуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У ніч проти 26 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 87 ворожих дронів.
Нічна атака на Україну 26 листопада: що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти застосували балістичні ракети Іскандер-М/Циркон/С-400, які запускали з Брянської та Курської областей РФ.
Крім того, ворог атакував 113 безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Серед запущених БпЛА – 76 реактивних Шахедів.
Пуски дронів здійснювали з території Росії, а також тимчасово окупованих Донецька та Криму.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, за попередніми даними, українська ППО збила та подавила 87 ворожих безпілотників, зокрема 52 реактивні Шахеди.
Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксовано на 20 локаціях, ще на шести – падіння збитих цілей та їхніх уламків.
На момент оприлюднення зведення атака тривала – у повітряному просторі України залишалося декілька ворожих безпілотників.