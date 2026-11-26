У ніч проти 26 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 87 ворожих дронів.

Нічна атака на Україну 26 листопада: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти застосували балістичні ракети Іскандер-М/Циркон/С-400, які запускали з Брянської та Курської областей РФ.

Крім того, ворог атакував 113 безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Серед запущених БпЛА – 76 реактивних Шахедів.

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Пуски дронів здійснювали з території Росії, а також тимчасово окупованих Донецька та Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська ППО збила та подавила 87 ворожих безпілотників, зокрема 52 реактивні Шахеди.

Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксовано на 20 локаціях, ще на шести – падіння збитих цілей та їхніх уламків.

На момент оприлюднення зведення атака тривала – у повітряному просторі України залишалося декілька ворожих безпілотників.

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