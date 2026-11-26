Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для технічного обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму $621,9 млн.

Закупівлю профінансують Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.

Про це повідомило Бюро з політико-військових питань Держдепартаменту США.

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США схвалили продаж Україні пакету для обслуговування F-16

Український уряд звернувся до США із запитом на придбання обладнання для обслуговування винищувачів F-16 у межах програми Foreign Military Sales (FMS).

До пакету увійдуть піротехнічні пристрої з патронним і пороховим приводом, лабораторне обладнання, а також послуги транспортного забезпечення.

Їх включать до раніше укладеної угоди, вартість якої не перевищувала порогу, що передбачає обов’язкове повідомлення Конгресу США.

Нині орієнтовна загальна вартість пакету становить $621,9 млн. Держдепартамент уже поінформував Конгрес про своє рішення.

Фінансування закупівлі забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах програми JUMPSTART. Залучення американських коштів не передбачається.

У Держдепі наголосили, що запропонований продаж посилить спроможності України протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, зокрема завдяки зміцненню протиповітряної оборони.

Крім того, у відомстві переконані, що Україна зможе без труднощів інтегрувати відповідне обладнання та послуги у свої Сили оборони.

У Вашингтоні також зазначили, що потенційна угода відповідає зовнішньополітичним інтересам і цілям національної безпеки США, оскільки сприятиме зміцненню безпеки країни-партнера.

Водночас реалізація угоди не матиме негативного впливу на оборонну готовність Сполучених Штатів і не потребуватиме направлення в Україну додаткових представників американського уряду чи підрядників.

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