Обслуговування F-16 на $621,9 млн: Держдеп США схвалив можливий продаж пакету УкраїніДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Держдепартамент США погодив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підтримання технічної справності винищувачів F-16.
- Фінансування майбутньої закупівлі забезпечать чотири європейські держави в межах спеціальної міжнародної програми.
- У Вашингтоні пояснили, яке обладнання передбачає пакет і як його реалізація має посилити оборонні можливості України.
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для технічного обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму $621,9 млн.
Закупівлю профінансують Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.
Про це повідомило Бюро з політико-військових питань Держдепартаменту США.
США схвалили продаж Україні пакету для обслуговування F-16
Український уряд звернувся до США із запитом на придбання обладнання для обслуговування винищувачів F-16 у межах програми Foreign Military Sales (FMS).
До пакету увійдуть піротехнічні пристрої з патронним і пороховим приводом, лабораторне обладнання, а також послуги транспортного забезпечення.
Їх включать до раніше укладеної угоди, вартість якої не перевищувала порогу, що передбачає обов’язкове повідомлення Конгресу США.
Нині орієнтовна загальна вартість пакету становить $621,9 млн. Держдепартамент уже поінформував Конгрес про своє рішення.
Фінансування закупівлі забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія в межах програми JUMPSTART. Залучення американських коштів не передбачається.
У Держдепі наголосили, що запропонований продаж посилить спроможності України протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, зокрема завдяки зміцненню протиповітряної оборони.
Крім того, у відомстві переконані, що Україна зможе без труднощів інтегрувати відповідне обладнання та послуги у свої Сили оборони.
У Вашингтоні також зазначили, що потенційна угода відповідає зовнішньополітичним інтересам і цілям національної безпеки США, оскільки сприятиме зміцненню безпеки країни-партнера.
Водночас реалізація угоди не матиме негативного впливу на оборонну готовність Сполучених Штатів і не потребуватиме направлення в Україну додаткових представників американського уряду чи підрядників.