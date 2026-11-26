За 25 днів листопада 2026 року російська армія втратила 55 629 військовослужбовців, перевищивши попередній місячний максимум, зафіксований у жовтні.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Втрати ворога в листопаді 2026 року: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, таких місячних втрат особового складу противник ще не зазнавав від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Попередній рекорд було зафіксовано в жовтні 2026 року, коли втрати російських військ становили 54 400 осіб.

Листопадовий показник перевищив жовтневий ще за п’ять днів до завершення місяця.

За підрахунками Генерального штабу, у середньому російська армія щодоби втрачає понад 2 200 військовослужбовців, тобто близько 93 особи щогодини.

У Генштабі наголосили, що такі показники є результатом щоденної роботи українських військових на всіх напрямках фронту.

Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та військовослужбовці інших підрозділів зривають російські штурми, знищують живу силу та військову техніку противника.

Нагадаємо, 23 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від початку 2026 року Сили оборони України знищили 1 004 російські танки.

За підрахунками українських військових, загальна маса тисячі таких бойових машин становить приблизно 45 тис. тонн, що у шість разів перевищує масу металевої конструкції Ейфелевої вежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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