Росія готується завдати нового масованого удару по Україні. Володимир Зеленський закликав громадян найближчими днями уважно реагувати на сигнали ракетної небезпеки.

Українська розвідка визначила пріоритети атак РФ, відповідно до яких Україна вибудовує протидію.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 26 листопада.

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Зеленський попередив про масований удар Росії

За словами президента, українська сторона має інформацію про підготовку росіянами нової масованої атаки.

– Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо, – наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами над отриманням додаткових пакетів озброєння.

Він обговорив це питання з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Міністерства оборони.

У Києві, за словами Володимира Зеленського, відбулася зустріч із представниками однієї з країн, яка допомагає Україні захищати інфраструктуру від російських атак.

– Це саме захист інфраструктури, зокрема, від різних типів дронів. Команда Офісу, уряду, наші військові – всі задіяні, щоб максимально збільшити спроможності нашого захисту.

Розвідка надає чітку інформацію про пріоритети, які визначає Росія, і відповідно до цих даних Україна вибудовує протидію, – зазначив глава держави.

Підготовка до обміну військовополоненими з РФ

Президент розповів про роботу над поверненням українців із російського полону. Наразі готується наступний обмін військовополоненими, який, за його словами, може бути значним.

Також Україна продовжує працювати над поверненням депортованих до Росії дітей. Зеленський повідомив про підготовку нових кроків у цьому напрямку.

Він додав, що до гуманітарної коаліції, яка працює над поверненням українських дітей, уже долучилися 54 країни.

– Це має значення, щоб російські злочини не забувались, і щоб відповідальність за них теж була, щоб діти, діти могли бути у своїй країні, – наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада російська армія завдала удару по Україні балістичними ракетами та 113 безпілотниками. Українська протиповітряна оборона знищила та подавила 87 ворожих дронів.

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