Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до поширення війни проти України на інші країни, незалежно від того, чи є вони навмисними.

Про це йдеться у спільній заяві президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, оприлюдненій пресслужбою воєнного блоку.

Трамп і Рютте закликали Росію не допустити розширення війни

Увечері 25 листопада Трамп і Рютте провели зустріч у резиденції американського президента Мар-а-Лаго, яку назвали надзвичайно плідною.

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Серед ключових тем переговорів були російська війна проти України, конфлікт в Ірані та спільні досягнення країн-членів НАТО.

За підсумками зустрічі Трамп і Рютте наголосили на необхідності недопущення подальшої ескалації з боку Росії та якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання.

– Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту, – йдеться у заяві.

Окрему увагу президент США та генсек НАТО приділили подальшому нарощуванню оборонних видатків та збільшенню інвестицій у розвиток оборонної промисловості як у США, так і в інших країнах Альянсу.

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