Трамп і Рютте закликали РФ не допустити розширення війни: деталі спільної заявиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте оприлюднили спільну заяву після переговорів у Флориді.
- Однією з головних тем зустрічі стали ризики подальшого розширення російської війни проти України та можливість мирного врегулювання.
- Сторони також обговорили оборонні витрати, розвиток військової промисловості та ситуацію на Близькому Сході.
Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до поширення війни проти України на інші країни, незалежно від того, чи є вони навмисними.
Про це йдеться у спільній заяві президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, оприлюдненій пресслужбою воєнного блоку.
Трамп і Рютте закликали Росію не допустити розширення війни
Увечері 25 листопада Трамп і Рютте провели зустріч у резиденції американського президента Мар-а-Лаго, яку назвали надзвичайно плідною.
Серед ключових тем переговорів були російська війна проти України, конфлікт в Ірані та спільні досягнення країн-членів НАТО.
За підсумками зустрічі Трамп і Рютте наголосили на необхідності недопущення подальшої ескалації з боку Росії та якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання.
– Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту, – йдеться у заяві.
Окрему увагу президент США та генсек НАТО приділили подальшому нарощуванню оборонних видатків та збільшенню інвестицій у розвиток оборонної промисловості як у США, так і в інших країнах Альянсу.