Посольство України в Польщі отримало офіційне підтвердження, що чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянином України.

Про це йдеться у повідомленні посольства із посиланням на місцеву поліцію.

Самопідпал у Варшаві

Подія сталася увечері 25 листопада. Чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури, повідомляє Polsat News.

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За словами речника Служби охорони держави Богуслава Піорковського, першими на допомогу кинулися свідки та співробітники служби. Його екстрено доправили до лікарні.

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька повідомила, що чоловікові 22 роки.

За даними українського посольства, постраждалий перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.

Місцева поліція з’ясовує обставини події та можливі мотиви вчинку. Правоохоронці також перевіряють, чи могли сторонні особи вплинути на дії чоловіка.

Консули посольства України надають постраждалому необхідну консульську допомогу, підтримують зв’язок із його родиною, польськими медиками та правоохоронцями.

Нагадаємо, що станом на 30 червня 2026 року в Польщі під тимчасовим захистом перебували 961 170 людей, які виїхали з України. Це 21,8% від усіх отримувачів такого статусу в Євросоюзі.

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