Угорщина стала 54-м членом Коаліції за повернення українських дітейДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Угорщина стала 54-м членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
- Тепер Коаліція об'єднує всі 27 держав Євросоюзу.
- Андрій Сибіга назвав це сигналом європейської єдності.
Угорщина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, ставши 54-м членом. Відтепер Коаліція об’єднала всі 27 держав Євросоюзу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Угорщина і Коаліція за повернення українських дітей
Андрій Сибіга подякував Угорщині та міністерці закордонних справ країни Аніті Орбан за таке важливе рішення.
— Відтепер усі 27 держав ЄС є членами Коаліції. Це чіткий сигнал європейської єдності та спільної відповідальності за повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила.
Росія не має жодного права розпоряджатися долями наших дітей, змінювати їхню ідентичність, позбавляти їх зв’язку з родинами та Батьківщиною, — наголосив очільник українського МЗС.
За його словами, зусилля країн мають бути спрямовані на повернення кожної української дитини та забезпечення невідворотності покарання за ці злочини.