Україна опрацьовує план дій на випадок запровадження повоєнних гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО. Однак головним пріоритетом для Києва залишається повноправне членство в Альянсі. Росія наразі не погоджується на запропоновані США гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, близьке до переговорного процесу.

Гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: що відомо

– Гарантії про які говорять зараз, “за зразком статті 5 НАТО” – це, по суті, така підтримка з боку американців європейського контингенту. Зараз Росія виступає проти цього, але якщо погодиться, а потім, не дай бог, буде нове вторгнення, то тоді на автоматі почнуть відкриватися нові пакети допомоги нам – зброя, – каже джерело.

Попри опрацювання альтернативних механізмів захисту, Україна продовжує розглядати вступ до НАТО як основний сценарій. При цьому українська сторона готується до різних варіантів розвитку подій.

Зараз дивляться

– Для нас план А зараз – це вступ до НАТО. Але ми, звісно, ​​готуємо і план Б: ось ці гарантії, плюс утримання великої української армії після війни, плюс, можливо, закриття неба над Україною силами НАТО і таке інше, це все ще обговорюватиметься, – зазначило джерело.

Нагадаємо, 19 листопада за результатами саміту Коаліції охочих у Берліні спецпосланець Джаред Кушнер заявив, що американській стороні вдалося домогтися від Росії розгляду концепції гарантій безпеки для України, побудованої на принципі статті 5 НАТО.

Під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО президент Володимир Зеленський запитав, чи не було б простіше, дешевше та надійніше прийняти Україну до Альянсу, замість того щоб обговорювати гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5.

За словами глави держави, Київ досі не отримав конкретних відповідей щодо того, які країни та в який спосіб захищатимуть Україну в разі нового можливого нападу Росії.

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