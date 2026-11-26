Тариф на світло з 1 грудня 2026 року: що зміниться для побутових споживачів

Скільки годин може працювати інвертор від акумулятора: що враховувати перед купівлею

Пенсії з 1 грудня: мінімальні суми, вікові доплати та ідентифікація до кінця року

Олег Винник розповів про свої доходи в Німеччині та суму, потрібну для життя в Берліні

Вік виходу на пенсію в Україні для чоловіків та жінок у 2026 році: який стаж потрібен