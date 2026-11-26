Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.Додати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Втрати ворога на 26 листопада: ліквідовано 2 319 окупантів та чотири літакиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Втрати ворога на 26 листопада 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 2 319 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 737-му добу повномасштабної війни перевищили 1,645 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 26 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 645 899 (+2 319);
- танків — 12 512 (+5);
- бойових броньованих машин — 25 992 (+18);
- артилерійських систем — 52 825 (+24);
- реактивних систем залпового вогню — 2 304 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1 771 (+2);
- літаків — 456 (+4);
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 229 (+9);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 621 002 (+989);
- крилатих ракет — 5 278;
- кораблів та катерів — 36;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 180 094 (+495);
- спеціальної техніки — 4 943 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.